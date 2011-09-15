Фирташ: Украина может стать новым центром экономического роста Европы

Украина может стать новым центром экономического роста Европы, заявил глава Объединенного движения работодателей Украины Дмитрий Фирташ, выступая в четверг в Тель-Авиве на Европейской конференции работодателей.

Нынешняя ежегодная конференция работодателей посвящена мерам по преодолению второй волны глобального экономического кризиса.

Согласно оценкам экономистов, все более реальной становится угроза новой волны экономического кризиса. В связи с этим работодатели рассматривают пути, которые позволят европейским странам пройти период экономического спада с наименьшими потерями.

«Существующая ныне экономическая ситуация показывает, что в одиночку Германия, Франция, Великобритания и другие европейские страны-лидеры пока не могут преодолеть кризис. Европе не хватает внутренних ресурсов, поэтому ей нужны новые центры экономического роста. Украина способна стать таким центром роста», - сказал Дмитрий Фирташ.

Глава украинских работодателей отметил, что Украина имеет ряд неоспоримых инвестиционных преимуществ. В частности, Украина – самая большая страна Европы с населением около 45 млн. человек. Кроме того, Украина – это пятый по величине внутренний рынок Европы.

«Удачное географическое положение позволяет напрямую экспортировать продукцию в регионы с населением более 1 млрд. человек», - подчеркнул Дмитрий Фирташ. Одним из факторов обеспечения роста украинской экономики глава украинских работодателей назвал агропромышленный потенциал страны.

Также Дмитрий Фирташ предложил провести в Украине одну из следующих ежегодных Европейских конференций работодателей. По его словам, за 20 лет Украина прошла огромный путь, сформировался новый класс лидеров – предприниматели. «Сегодня украинский бизнес состоялся. Он встал на ноги и готов объединяться для достижения своих целей», - сказал глава Объединенного движения работодателей. По словам Дмитрия Фирташа, в ноябре этого года работодатели Украины проведут объединительный съезд, на котором планируется консолидировать максимальное число организаций работодателей и их ассоциаций в единую структуру.

В рамках Европейской конференции работодателей Дмитрий Фирташ провел двухсторонние переговоры с Генеральным секретарем Международной организации работодателей Антонио Пенялосой и председателем Ассоциации промышленников Израиля Шрагой Брошем. По итогам встреч делегаций работодателей Украины и Израиля было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает активизацию делового партнерства между странами с целью увеличения товарооборота, максимальное содействие бизнесменам двух стран в развитии бизнес-проектов и вложении инвестиций.

Для справки. Европейские работодатели для преодоления второй волны кризиса предлагают создавать новые рабочие места и трудоустраивать молодежь. Также европейские экономики нуждаются в притоке инвестиций.

Более года назад экономисты выявили признаки надвигающейся второй волны глобального экономического кризиса, который, по их расчетам, должен был наступить в 2013 году. Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, спрогнозировавший первую волну кризиса, оценивает риск развития новой рецессии в развитых странах уже в ближайшее время на уровне 60%. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард 9 сентября также заявила, что в настоящее время возрастают риски экономического спада во всем мире.

Несколько стран уже приступили к обсуждению и разработке антикризисных мер. В частности, президент США Барак Обама 13 сентября внес в конгресс законопроект о борьбе с безработицей и стимулировании национальной экономики. Документ, предусматривающий выделение финансирования в объеме 447 миллиардов долларов, предполагает уменьшение налогов, поддержку безработных и модернизацию инфраструктуры. В Евросоюзе и России пакеты антикризисных мер пока обсуждаются. В Украине разработку антикризисных мер курируют главы правительства и Национального банка.