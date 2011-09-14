Запорожский завод ферросплавов сократит еще полтысячи человек

Непонятная политика государства в отношении горно-металлургической отрасли провоцирует очередное массовое сокращение рабочих на Запорожском заводе ферросплавов.

Как рассказал УНИАН председатель правления ПАО «ЗЗФ» Павел КРАВЧЕНКО, до 15 сентября предприятие будет вынуждено сократить еще 545 человек (на протяжении лета 2011 г. с ЗЗФ уволено 860 человек - УНИАН), в результате чего штат предприятия сократится до 2140 человек – т.е. почти на 40% по сравнению с началом года».

По данным председателя правления ЗЗФ, первопричина очередного сокращения – перевод предприятия с начала 2011 года с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии.

«Перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011 г. на 2-й класс потребления электроэнергии вызвал существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что мы вынуждены были закрывать цеха уже по итогам 5 месяцев. А сейчас - после падение цен на металлы на мировом рынке - конкурентоспособность ЗЗФ такова, что продукция августа и минимум половины сентября уходит на склад», - пояснил П.КРАВЧЕНКО причину очередного массового сокращения на предприятии.

Председатель правления ЗЗФ также отметил, что «не понимает политики государства в данном вопросе».

«В результате перевода предприятия на 2-й класс потребления электроэнергии мы сократили производство и, как следствие, потребление электроэнергии, в итоге государство недополучило 675 млн. грн.», - констатировал П.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, конфликтная ситуация вокруг тарифов для предприятий ГМК в Запорожской области продолжается уже не один месяц. 31 мая 2011 года в Запорожье рабочие крупнейших промышленных предприятий региона: Запорожского завода ферросплавов, ЗАлКа, Запорожского титаномагниевого комбината и других промпредприятий запорожского ГМК и делегации с заводов Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей провели акцию протеста против масштабных увольнений, спровоцированных на большинстве металлургических предприятий именно ситуацией с тарифами на электроэнергию.

С 23 августа на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) началось увольнение рабочих, всего планируется сократить более 1 тыс. сотрудников предприятия.

29 августа первый зампредседателя Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины (ЦК ПМГУ) Сергей КОМЫШЕВ заявил, что власти так и не предприняли никаких действий по предотвращению ухудшения ситуации на предприятиях ГМК Запорожской области, связанного, в первую очередь, с неоправданно высокой стоимостью электроэнергии для этих предприятий. При том, что ранее профсоюзы, трудовые коллективы предприятия, чья рентабельность напрямую зависит от стоимости потребляемой электроэнергии, провели митинг и обратились к Президенту Украины и премьер-министру, Верховной Раде с требованием рассмотреть сложившуюся кризисную ситуацию, вызванную, в частности, отказом НАК «Энергетическая компания Украины» в поставках предприятиям области электроэнергии по 1-му классу.

Кроме того, 13 сентября т.г. работники ПАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) провели в Киеве пикетирование Кабинета министров Украины с требованием пересмотреть тарифы на электроэнергию для предприятия.

Ранее работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» уже обращались с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просили вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Однако, по состоянию на сегодняшний день, власти так и не предприняли никаких реальных действий по предотвращению ухудшения ситуации.