Суд вынес приговор директору спиртзавода

Могилев-Подольский межрайонный суд Винницкой области к 5 годам осудил директора одного из государственных спиртовых заводов Винницкой области, который незаконно реализовал 15 тонн спирта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Винницкой области.

Летом 2010 года правоохранителные органы изъяли из незаконного оборота 15 тонн спирта этилового ректифицированного и сдали его на хранение на лицензионный склад спиртозавода, где товар должен был храниться до решения судебной инстанции. Но вопреки установленному законодательством порядку, руководитель предприятия продал не принадлежащий ему спирт частному предпринимателю, который занимается изготовлением полимерных материалов и использует спирт в технологическом процессе. 700 тысяч гривен, вырученных от сделки, директор спиртозавода присвоил.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-предписывающих и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на три года.