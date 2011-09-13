Ограничение прав журналистов в Севастополе отложили

Председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА считает логичным, что горсовет Севастополя на сегодняшнем пленарном заседании не стал обсуждать вопрос о порядке аккредитации журналистов.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА, об этом он заявил на заседании самой крупной фракции Севастопольского горсовета – фракции Партии регионов.

«Депутаты, на мой взгляд, поступили правильно и политически целесообразно. Органы власти должны быть постоянно открыты для диалога со СМИ, а любые “дополнительные аккредитации” – препоны для журналистов – во-первых, не дадут результата: все равно репортер найдет информацию и напишет всё, что посчитает нужным, а во-вторых, это повод для скандала, причем не городского, а на всю страну. Зачем Севастополю такая слава?» - заявил председатель ГГА.

Он считает, что этот вопрос «был несвоевременным, неправильно сформулированным». «Логично, что он в итоге не вошел в повестку дня», – сказал В.ЯЦУБА.

В свою очередь, в ГГА сообщили, что вопрос был снят автором проекта, депутатом Владимиром ЧЕКМЕЗОВЫМ, а В.ЯЦУБА «позитивно охарактеризовал это решение».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе севастопольские журналисты выразили обеспокоенность в связи с появлением проекта решения Севастопольского горсовета «Положение о порядке аккредитации средств массовой информации при Севастопольском городском совете». В частности, как считают представители СМИ, в случае принятия такого решения, любой аккредитовавшийся в горсовете журналист может быть лишен аккредитации на основании заявления одного или нескольких депутатов, посчитавших, что их деятельность освещается необъективно.

Севастопольский горсовет временно отложил вопрос об обсуждении на пленарном заседании сессии проекта положения о порядке аккредитации представителей СМИ, получившего в последнее время резонанс среди журналистов региона. Данный вопрос не был внесен в повестку дня сегодняшней сессии, хотя ранее он значился в проекте повестки дня сессии.

Автор проекта решения по данному вопросу и самого проекта документа, депутат В.ЧЕКМЕЗОВ (председатель постоянной комиссии горсовета по социально-гуманитарным вопросам) сообщил журналистам, что «фракция («Регион Севастополь» – УНИАН) приняла решение и проголосовала коллективно за доработку этого проекта как неудовлетворительного».