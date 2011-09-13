Умер Петр Тронько

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным выдающегося ученого, известного государственного и общественного деятеля Петра ТРОНЬКО в связи с его смертью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это непоправимая утрата для всех нас. Петр Тимофеевич прошел непростой, но яркий жизненный путь, полностью посвятив себя самоотверженному служению Украинскому народу.

Разделяю вашу боль. Светлая память о Петре Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании главы государства.

П.ТРОНЬКО умер сегодня на 96-м году жизни.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования супруге известного государственного деятеля, Героя Украины Петра ТРОНЬКО в связи с его смертью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«До последней минуты своей жизни Петр Тимофеевич был неутомимым в творчестве и общественной деятельности, содействовал развитию украинской культуры, щедро отдавая свой талант людям, передавая богатый опыт молодому поколению историков и краеведов» - отметил Н.АЗАРОВ в правительственной телеграмме, направленной на имя Валентины ТРОНЬКО.

По его словам, высокий профессионализм, настойчивость и порядочность были присущи Петру ТРОНЬКО на протяжении всей его жизни. «Он был одним из тех, кто всю жизнь отдал служению Родине, брал на себя огромную ответственность за процессы развития и сохранения отечественной культуры. Страна потеряла Гражданина с большой буквы, семья – мужа, отца. Память о Петре Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах. Скорблю и выражаю глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой», - подчеркнул премьер-министр Украины.

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П.ТРОНЬКО в конце 1930-х годов - второй секретарь ЦК ЛКСМУ, депутат Народного собрания Западной Украины (1939). Участник Великой отечественной войны. 1951-1961 гг. - завотделом, секретарь Киевского обкома КПУ, завотделом ЦК КПУ. 1961-1978 гг. - заместитель председателя Совета Министров УССР.

Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Украины, заведующий отделом региональных проблем Института истории Украины НАНУ, председатель Национального союза краеведов, председатель правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия, вице-президент Ассоциации исторических городов Украины, главный редактор журнала "Краєзнавство", глава редколлегии книжной серии «Реабилитированы историей»; член редакционного совета журнала «Памятки України»; член редколлегии журнала «Из архивов ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» ; председатель наблюдательного совета Харьковского национального университета.