16 сентября колонна с зажженными свечами придет на Банковую

16 сентября, в день исчезновения Георгия Гонгадзе, в Украине и Грузии пройдут акции памяти всех погибших журналистов.

Как сообщили УНИАН организаторы, в Киеве акция начнется в 18.30 на Майдане Незалежности, откуда с зажженными свечами ее участники двинутся на Банковую к Администрации Президента с требованиями к властям.

В Тбилиси вечер памяти состоится возле Посольства Украины в Грузии. Начало акции - в 19.30 (по местному времени).

Вечера памяти также пройдут во Львове, Харькове, Одессе, Ивано-Франковске, Черкассах, Мариуполе, Ривне, Дрогобыче.