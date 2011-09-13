Начинаются съемки сериала об Анне Герман

"Тайна белого ангела"

Сегодня во Львове начнутся съемки многосерийного фильма «Анна Герман. Тайна белого ангела». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, эпизоды фильма об известной польской эстрадной певице и композиторе Анне Виктории Герман (1936-1982) во Львове будут снимать в течение сентября. Фильм снимает компания «Стар Медиа». Автор сценария - Алина СЕМЕРЯКОВА, режиссер-постановщик - Вальдемар КШИСТЕК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter