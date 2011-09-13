Начинаются съемки сериала об Анне Герман
01:31, 13 сентября 2011Общество
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"Тайна белого ангела"
Сегодня во Львове начнутся съемки многосерийного фильма «Анна Герман. Тайна белого ангела».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, эпизоды фильма об известной польской эстрадной певице и композиторе Анне Виктории Герман (1936-1982) во Львове будут снимать в течение сентября.
Фильм снимает компания «Стар Медиа». Автор сценария - Алина СЕМЕРЯКОВА, режиссер-постановщик - Вальдемар КШИСТЕК.
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