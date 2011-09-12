Вакарчук отказался петь под баннером Партии регионов (добавлено видео)
12:12, 12 сентября 2011Общество
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Луганск праздновал День города
В субботу в Луганске во время концерта по случаю дня города с баннера над сценой отрезали слова "Партия регионов".
Это сделали перед выступлениями артистов.
По имеющейся информации, логотип отрезали по настоянию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который отказался петь на сцене, украшенной символикой Партии регионов.
Вечером, во время выступления Вакачука, баннера над сценой не было.
Видео с сайта YouTube
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