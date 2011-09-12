Спасатели седьмые сутки ищут трех горняков на затопленной шахте

Спасатели седьмые сутки не могут найти трех шахтеров на затопленной частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район, Луганская область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госгорпромнадзора в Луганской области, воду из шахты продолжают откачивать. Для этого привлечены дополнительные насосы. Связь с горняками установить до сих пор не удалось.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка. Шахтеров ищут до сих пор. 6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии.