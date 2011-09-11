Пьяный водитель сбил двух 17-летних девушек - одна погибла

В селе Малая Киреевка Бершадьского района Винницкой области 29-летний водитель ЗАЗ «TF55YO» совершил наезд на двух 17-летних местных жительниц, одна из которых умерла на месте происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в темную пору суток по неосвещенному участку улицы, он совершил наезд на девушек.

От полученных травм один из потерпевших умер на месте происшествия, другая – с телесными повреждениями в виде перелома обеих ног, госпитализирована в травматологическое отделение Бершадьской центральной районной больницы. Угрозы ее жизни нет.