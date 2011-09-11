В Тернополе обменивают сигареты на мороженое

В Тернополе проводится акция «Украина будущего за здоровый образ жизни», направленная на борьбу с курением.

Как передает корреспондент УНИАН, в ее рамках девушки из модельного агентства бесплатно предлагают прохожим большие порции мороженого в обмен на сигареты. Акция проходит в центре города. Таким способом организаторы мероприятия пытаются пропагандировать здоровый образ жизни, доводя, что вместо того, чтобы травить свой организм никотином, лучшее полакомиться мороженым.

Антиникотиновая акция продлится в Тернополе на протяжении трех часов.