В Тернополе обменивают сигареты на мороженое
17:48, 11 сентября 2011Общество
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Только три часа...
В Тернополе проводится акция «Украина будущего за здоровый образ жизни», направленная на борьбу с курением.
Как передает корреспондент УНИАН, в ее рамках девушки из модельного агентства бесплатно предлагают прохожим большие порции мороженого в обмен на сигареты. Акция проходит в центре города. Таким способом организаторы мероприятия пытаются пропагандировать здоровый образ жизни, доводя, что вместо того, чтобы травить свой организм никотином, лучшее полакомиться мороженым.
Антиникотиновая акция продлится в Тернополе на протяжении трех часов.
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