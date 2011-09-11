Табачник разрешит студентам возвращаться в общежития ночью

Министерство образования и науки, молодежи и спорта намерено проконтролировать обеспечение доступа студентов в общежития ночью. Об этом сказал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

«Я поручил подготовить письмо, что все должны исполнять действующее законодательство, в понедельник (12 сентября) его подпишу, о том, чтобы не ограничивать доступ студентов в общежития, потому что много, кто работает сейчас, возвращается позже, для того и обеспечивается университетом круглосуточное дежурство вахтеров», - заявил он в ходе прямой телефонной линии в издании «Аргументы и факты. Украина».

При этом министр отметил, что вахтер имеет право не пустить студента в общежитие, когда тот находится в нетрезвом состоянии, а также с гостями, которые не проживают в общежитии, после 23:00.

Табачник подчеркнул, что если студенты будут сообщать о случаях недопуска, Минобразования будет вмешиваться в эти ситуации, поскольку законодательство не предусматривает недопуск студентов в общежития в ночное время.

Он также подчеркнул, что ситуации с недопуском являются своевольством вахтеров и руководящего хозяйственного персонала общежития.

Напомним, в марте Минобразования, Министерство финансов и Министерство здравоохранения с 29 марта установили предельную плату за проживание в общежитиях для студентов в размере 40% минимальной обычной месячной академической стипендии студентов высших учебных заведений.

«Газета «Донбасс»