Завтра в Украине - от 7° до 31° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 7-12°, днем 19-24; в южной части и западных областях ночью 11-16°, на Закарпатье и побережье морей до 19°, днем 23-28°, на юге Одесской области и Закарпатье до 31°; в Карпатах ночью 7-9°, днем 16-18°.

В Киевской области в понедельник температура ночью 7-12°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-22°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 19°.