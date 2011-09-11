Милиция выставила «макеевским террористам» счет - 13 тысяч за бензин

Полная версия макеевских терактов в изложении заместителя председателя Центрально-городского суда Дмитрия Еремина выглядит так. Инициатором, вдохновителем и организатором терактов был Дмитрий Онуфрак. Того, в свою очередь, вдохновил Джереми Айронс в роли террориста-подрывника Саймона Грубера в третьей части «Крепкого орешка». Диск с фильмом изъяли при обыске и приобщили к делу как вещественное доказательство, сообщает ZN.UA.

Взрывное устройство собрано из подручных материалов по инструкциям из Интернета. На компьютере Дмитрия Онуфрака обнаружены книги «Как взорвать родную школу», «Террор в России» и пр. В качестве компонентов взрывчатки использованы безобидные вещества: аммиачная селитра, гидроперит, сухое горючее и средство для снятия лака «Ноготок», китайский будильник в роли часового механизма одной бомбы и бикфордов шнур в роли бикфордова шнура для второго устройства.

Как сообщалось, 15 февраля Дмитрий Онуфрак и Антон Волошин были задержаны по горячим следам после нападения на таксиста. Однако на допросах выяснилось, что кандидаты в террористы взрывать-то не умеют, и о технике подрывного дела не имеют ни малейшего представления. Однако при этом Антон Волошин продолжал настаивать, что исполнителем теракта был именно он.

Центрально-городской суд Макеевки, отклонив аргументы защиты, приговорил обвиняемых ровно на столько, на сколько просил обвинитель: Дмитрию Онуфраку - 15 лет, а Антону Волошину - восемь. Кроме того, осужденных обязали возместить ущерб, нанесенный зданию «Макеевуголь» и нескольким другим строениям - всего на 373 тыс. грн. Первого из террористов также обязали выплатить 52 тыс. грн таксисту Рафаилу Садергинову, ставшему жертвой молодых людей после того, как провалился гешефт со взрывами. Правда, сроки всех этих выплат отодвигаются в достаточно неопределенное будущее, поскольку Дмитрию Онуфраку, помимо солидного срока, присудили также полную конфискацию имущества.

При этом приведенные выше суммы - это уже результат «редактуры» суда. В изначальном варианте «Макеевуголь» требовал более 800 тыс. грн, пострадавший таксист - 200 тыс. грн.

Более того, милиция выставила счет обвиняемым - правоохранители хотели возместить 13 тыс. грн, потраченных на бензин во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о макеевских терактах.