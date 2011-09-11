В Харькове к Евро-2012 открыли Школу волонтеров

В Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012 открыли Школу волонтеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в рамках церемонии открытия школы прошла презентация проекта «Стань волонтером принимающего города» и открытый урок для популяризации волонтерского движения.

Директор Харьковского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи «Довіра» Татьяна ДРОЗДОВА сообщила, что на сегодняшний день в школе уже зарегистрировались свыше 230 человек. При этом, по ее словам, стать волонтером может стать каждый, кто по крайней мере на базовом уровне владеет английским языком.

Т.ДРОЗДОВА сообщила, что во время Евро-2012 в Харькове будут работать 500 волонтеров.

«Мы провели анкетирование среди всех вузов разных уровней аккредитации. По данным анкет, желающих стать волонтерами в Харькове среди студентов около 2,5 тысяч. Из них мы выберем 500 лучших, которые и будут представлять наш город во время проведения чемпионата ЕВРО-2012», - сказала она.

Заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта - начальник управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета Константин ПОДГОРНЫЙ отметил, что харьковские волонтеры станут «лицом города» во время чемпионата Евро-2012, и выразил убеждение, что они справятся со всеми поставленными задачами.