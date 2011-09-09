Против чиновника, отказавшегося говорить по-украински, подали иск

Окружной административный суд города Киева 13 сентября 2011 года в 14.15 начнет рассмотрение дело по иску Государственного специализированного издательства «Вища школа», интересы которого представляет юрист Сергей КОСТЯНЧУК, к старшему государственному инспектору труда территориальной государственной инспекции труда в г.Киеве Артему ЛЕВШИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в издательстве "Вища школа". Заседание по делу состоится по адресу: г. Киев, ул. Командарма Каменева, 8, корпус 1.

В издательстве уточнили, что истец просит суд признать неправомерными действия чиновника относительно применения не украинского, а русского языка во время выполнения им своих служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Государственное специализированное издательство «Вища школа» 25 августа подало судебный иск к инспектору территориальной государственной инспекции труда в г. Киеве А.ЛЕВШИНУ из-за его неправомерных действий – государственный служащий демонстративно отказался говорить на украинском языке.

По словам заместителя директора издательства «Вища школа» Сергей КОСТЯНЧУКА, который обеспечивает юридическую защиту издательства, 23 августа 2011 г. инспектор А.ЛЕВШИН явился к директору ГП «Государственное специализированное издательство «Вища школа» Андрею САВЧУКУ. «Во время объяснения причин своего визита и разъяснения прав личности, подлежащей проверке, А.ЛЕВШИН стал говорить на суржике – не смог назвать правильно даже название своего места работы», - сказал С.КОСТЯНЧУК. Он заметил, что «разговор происходил в присутствии трех человек, которыми составлен акт, и записывался на диктофон».

По словам С.КОСТЯНЧУКА, на замечание и просьбу к государственному служащему перейти на государственный язык А.ЛЕВШИН демонстративно продолжил общение на русском языке.

Также С.КОСТЯНЧУК подчеркнул: «Особенно поражает такое циничное поведение государственного служащего в преддверие 20-летия Независимости Украины, в День Государственного флага Украины».