Азаров льет воду на российскую мельницу

Терпение украинских аграриев, похоже, лопнуло. В минувший четверг более тысячи фермеров отправили обращениек премьер-министру Николаю Азарову и председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с требованием незамедлительно отменить пошлины на экспорт зерновых и возобновить возмещение НДС.

В своем обращении аграрии указывают, что цены на зерно в Украине с июля по сентябрь упали на четверть. «Отмена экспортного НДС и введение вывозных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень с 1 июля этого года привели к катастрофической ситуации на зерновом рынке. А именно: цены на зерно с июля по сентябрь снизились в среднем на 550 грн./т - до 1550 грн.», - указывается в письме аграриев, которое подписали 1119 субъектов сельхозпроизводства. При этом себестоимость аграрного производства, согласно приведенным фермерами выкладок, из расчета на 1 гектар выросла на 35% за счет увеличения цен на горюче-смазочные материалы, прибавки на 45% в цене минудоберний, а также роста зарплат в агросекторе на 32% за последний год. «Себестоимость основных культур составляет от 1400 до 1500 грн./тонна в зависимости от региона» - говорится в письме. Средняя по стране рентабельность зерновых культур составляет 7%.

Однако, как известно, недавно Азаров высказалсякатегорически против отмены экспортных пошлин на экспорт зерна. По неофициальным данным, премьер отказался даже включать в повестку дня проект по упразднению этого налога, предложенный Минагропрод. Аграрии подсчитали, что село теряет сейчас на каждой тонне зерна 300-400 грн. В масштабах всего урожая убытки составят около 17 млрд. грн., если закупочные цены останутся на уровне 1600 грн./т, как сейчас, до конца маркетингового года. В долларовом эквиваленте потери составляют минимум $44 на тонне.

Неофициально фермеры заявляют, что если их просьба не будет удовлетворена, они перейдут к акциям протеста. Причем, по мнению экспертов, ситуация в АПК накалилась не только на рынке зерна. Если ранее содержание молочного стада поддерживалось выплатами НДС переработчиками, то после отмены этого механизма и падения рентабельности в растениеводстве животноводы просто вынуждены избавляться от скота. Что, в свою очередь, увеличило дефицит молока и спровоцировало, соответственно, очередной виток цен на него.

А тем временем российские экспортеры зерна, воспользовавшись ситуацией в Украине, стали быстро наращивать темпы поставок своей продукции. Они захватывают сейчас традиционные украинские рынки сбыта зерна на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Фактически, украинское правительство сыграло на руку российским экспортерам, вынуждены признать отечественные и российские эксперты.

«В ряде случаев россияне идут даже на снижение цены, чтобы закрепиться на рынках, которые ранее считались условно «украинскими». Например, в Египте, Турции. Россия стремительно приближается к заявленной ранее амбициозной цели – занять второе место в списке мировых лидеров по экспорту зерна. В силу того, что мир вступил в эпоху войн за продовольствие, это не просто торговый успех, но и важная геополитическая победа. Мы же, Украина, с занятого в 2008-м бронзового места в тройке мировых лидеров можем стремительно скатиться вниз», - заявил Независимой газетепредставитель одной из отраслевых ассоциаций. «Правительство, усиливая фискальное давление, задавалось целью увеличить поступления в бюджет. Вместо этого можем ожидать недопоступление миллиардов долларов валютной выручки от упущенных возможностей по экспорту, банкротство аграрных компаний, которые из-за сложившейся ситуации могут просто не осилить посевную кампанию на следующий год», - прокомментировал НГ сложившуюся ситуацию аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен. При этом он назвал данную проблему социально опасной, поскольку она задевает интересы свыше 15 млн. сельских жителей.

А эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь проинформировал, что сейчас рекордный урожай копится на элеваторах, не предназначенных для длительного хранения, а это порождает новые проблемы: собранная пшеница может сгнить.

Таким образом, противоречия между украинскими аграриями и правительством Азарова обостряются. Российские же аграрии, как говорится, пользуются моментом и ускоренно экспортируют свою продукцию, завоёвывая при этом украинские рынки.

Премьер-министр Азаров и Минфин не соглашаются идти на уступки аграриям в данном вопросе, ссылаясь на обязательства перед МВФ по наполнению бюджета. Кроме того, такая тактика правительства позволяет ему сдерживать инфляцию – ведь если отменить пошлины, то вырастет цена на зерно, а затем подорожает хлеб и хлебопродукты.

Однако время неумолимо идет. За июль и август Украина экспортировала зерна в несколько раз меньше, чем в эти же месяцы в прошлые годы. И если потом правительство, все же, «одумается» и пойдет на встречу аграриям, то вывезти все зерно на экспорт уже не получится физически, поскольку перерабатывающие мощности портов ограничены. В связи с чем действительно может настать время, когда невывезенное своевременно зерно начнет гнить.

Надо сказать, что такая ситуация не нова для премьер-министра Азарова. Напомним, именно из-за ограничений на экспорт зерна и переполненных элеваторов, аграрии вынуждены были в 2010 году прекратить уборку кукурузы. В результате 1 млн. тонн из 12-миллионного урожая кукурузы, по оценке президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, остались в поле. При этом, нынешняя ситуация может объясняться еще и банальной коррупцией. «Реально речь идет о недобросовестной конкуренции и начале передела рынка экспорта зерна. Но этим не ограничивается. Похоже, некие влиятельные лоббисты пытаются до принятия анонсированного решения о продаже земли обанкротить наиболее сильные, крепко стоящие на ногах сельхозпредприятия, чтобы затем получить черноземы. Чиновники хотели, возможно, как лучше. А получилось? К выборам можем остаться без хлеба», - такую оценку в НГ дал нынешним событиям руководитель украинского Института публичной политики Виктор Чумак.

Аркадий Кашуба