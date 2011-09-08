Эксперт: заявления Газпрома о дешевом газе для Украины - беспочвенны

Заявления российской компании «Газпром» о том, что Украина получает российский газ по низким ценам, беспочвенны.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе видео-моста Москва – Киев на тему: «Газ – спорные вопросы в отношениях России и Украины. Мнения экспертов».

«Украина сейчас со скидкой платит 360 долл. за тыс. куб – это цена третьего квартала, Германия – 373 долл. за этот же объем. Стоимость транзита от Украины до Германии – 70 долл.», - сказал В. ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что если от этого отнять 100 долл., согласно Харьковским соглашениям, тогда можно получить реальную цену для Украины.

«Вопросы об иждивенчестве, поезде с дешевом газом – это не к нам», - подчеркнул он.

В свою очередь, независимый эксперт по энергетике Александр НАРБУТ отметил, что европейские компании, которые работают по долгосрочным контрактам с «Газпромом», неоднократно меняли условия поставок.

«Видимо, нам придется прибегать к помощи Шведского права (обращаться в Стокгольмский арбитраж)», - сказал он.

Кроме этого, заведующая отделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований РАН Татьяна МИТРОВА заявила, что если цена была неприемлема для Украины, ей не надо было подписывать такой контракт.

«Россия будет настаивать на выполнении контрактов, которые были подписаны. Так бы делала любая страна-поставщик и не надо демонизировать Россию», - сказала она.

Также, профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.ГУБКИНА, консультант правления «Газпромбанка», советник правления «ГПБ Нефтегаз Сервисиз Б.В.» Андрей КОНОПЛЯНИК отметил, что действующий контракт привязан не к Германии, а стоимости мазута, газойля и дизтоплива в портах Южной Европы.

«Действующий контракт не имеет никакого отношения к ценам в Германии, там заложена другая формула», - сказал он.

По его словам, контракт был подписан на пике цен на нефть, поэтому Украина получила такую высокую цену на газ.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украина уже получает российский газ по цене ниже, чем у многих ее соседей, тогда как ставка на транзит через украинскую территорию выше действующих для целого ряда европейских стран. Также действующие контракты «Газпрома «и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам и транзиту соответствуют всем требованиям европейского газового рынка.

«Правительство Украины введено в заблуждение относительно цены поставок российского газа для украинских потребителей и ставки на транзит. Ставка на транзит через Украину значительно выше, чем в Германии, Польше и Словакии. Ставка на транзит привязана к цене газа, а цена газа для украинских потребителей значительно ниже, чем в Польше, Венгрии, Турции и Румынии», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.