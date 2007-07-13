Продолжается обследование трещины, остановившей поезда метро в Киеве

Движение поездов в Киевском метро прекращено, потому что в тоннеле обнаружена трещина боковой стенки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

По информации пресс-службы, “13 июля 2007 года о 18:05 во время осмотра тоннеля между станциями метро “Осокорки” и “Харьковская” была обнаружена трещина боковой стенки тоннеля. На основании этого было принято решение временно приостановить движение поездов по этому тоннелю для выяснения причин и величины этой трещины. В настоящее время проводится обследование, о результатах будет проинформировано дополнительно”.

Поезда курсируют от станции метро “Сырец” до станции “Осокорки” и от “Бориспольской” до “Харьковской”.