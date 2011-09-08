Донбасс назвали худшим регионом для жизни в Украине

В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях по итогам 2010 года зафиксирован самый низкий уровень качества жизни среди всех регионов Украины.

Об этом сообщает журнал WeeklyUA, опубликовавший рейтинг украинских регионов «Где в Украине жить хорошо». Рейтинг основан на результатах первого посткризисного исследования качества жизни в Украине, проведенного Международным центром перспективных исследований.

«Восточные области страны хоть и зарабатывают больше других, вопреки распространенному мнению, не могут обеспечить высоких стандартов жизни местного населения. В этих регионах проблемы с преступностью, самый высокий уровень распространения тяжелых заболеваний и неудовлетворительная экология», – говорится в материале.

Лидером рейтинга качества жизни стал Киев, он занимает первые места сразу в нескольких категориях (благостостояние, качество здравоохранения и образования). В Киеве, например, самый высокий показатель по количеству врачей на 10 тыс. населения – 84 (для сравнения, в Херсонской области всего 35,5).

На фоне других восточных областей выгодно отличается Харьковская, занявшая второе место в рейтинге после столицы. «Локомотивом местной экономики являются машиностроительные предприятия, производящие более высокотехнологичную продукцию, нежели металлургические заводы Востока страны. По сути, Харьковщина подает пример всей Украине: одной только эксплуатацией природных ресурсов многого не добиться», – отмечает WeeklyUA.

В первую пятерку регионов по качеству жизни также вошли Севастополь, Тернопольская и Львовская области.

Западные регионы, традиционно считающиеся одними из самых бедных, по качеству жизни оказались преимущественно в верхней части рейтинга. Слабо развитая промышленность в этих областях компенсируется хорошей экологией и более высокими стандартами общественной жизни, ориентацией на европейскую систему ценностей. Кроме того, свой вклад в благополучие западных областей вносят «заробитчане», работающие за границей и регулярно пересылающие деньги на родину.