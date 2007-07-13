Два часа бойцам МЧС пришлось смывать соляную кислоту с асфальта

Сегодня в Запорожье ликвидирована утечка раствора соляной кислоты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, раствор вытек из емкости, которая открылась во время перевозки.

В частности, по данным, МЧС, в Заводском районе Запорожья грузовик „MAN” осуществлял рейс из цеха №3 предприятия „Кремнийполимер” на Никопольский трубный завод. В прицепе автомобиля находились 11 пластиковых емкостей с пятипроцентным раствором соляной кислоты объемом один кубометр каждая. В 14.07 в одной из емкостей сорвало запорный клапан, и произошла утечка раствора кислоты на дорогу.

На место прибыли мобильная оперативная группа и спасатели МЧС, сотрудники СЭС, природоохранной прокуратуры, милиции и райгосадминистрации. На протяжении двух часов бойцам МЧС пришлось смывать раствор соляной кислоты водой и обрабатывать место разлива раствором каустической соды.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет. На работу других отраслей хозяйственной деятельности влияния не было.

Размер материального ущерба устанавливается.