Катера ВМС Украины двинулись на Турцию, Болгарию и Румынию

Учебные катера ВМС Украины «Сміла» и «Нова Каховка» во второй половине июля посетят порты Турции, Болгарии и Румынии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Вооруженных Сил Украины, катера отбудут из Севастополя к берегам Турции 14 июля. На их борту будут находиться 56 курсантов третьего и четвертого курсов Севастопольского военно-морского института (СВМИ) имени П.С.Нахимова, которые будут проходить двухнедельную морскую практику, будут выполнять задание по боевой подготовке.

Согласно информации пресс-центра, как отметил накануне выхода в море командир похода первый заместитель начальника СВМИ имени П.С.Нахимова капитан 1 ранга Виталий ШАБАЛА, главная задача этого плавания – обретение опыта морской практики будущими офицерами ВМС, а также демонстрация украинского Военно-морского флага в иностранных странах.

Катера осуществят поход по маршруту: Тузла (Турция) – Варна (Болгария) – Констанца (Румыния) – Одесса – Новоозерное – Севастополь (Украина).

Как планируется, в Тузле курсанты побывают в Военно-морской академии ВМС Турции, а в Варне посетят Военно-морскую академию ВМС Болгарии имени Вапцарова, курсанты и студенты которой на учебном корабле ВМС Болгарии “УК-421” неоднократно заходили в Севастополь и были гостями СВМИ имени П.С.Нахимова.

На переходе морем будущие офицеры украинского флота получат опыт морской практики. В ходе морского похода каждый курсант будет выполнять обязанности по избранной профессии.

Поход учебных катеров будет продолжаться до 31 июля.