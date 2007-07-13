Что случилось с 18-летним Артуром в Крыму, пока мама протестует против НАТО в Одессе

Сегодня в Евпатории (Крым) милицией был задержан 18-летний Артур – сын лидера крымского отделения Международного молодежного фронта «Прорыв», журналиста одного из российских информационных агентств Надежды ПОЛЯКОВОЙ, которая как в прошлом, так и в этом году активно участвует в антинатовских акциях протеста против проведения учений "Си Бриз".

Об этом сообщает пресс-служба лидера коммунистов Крыма, депутата Верховной Рады Украины V созыва Леонида ГРАЧА.

Л.ГРАЧ подчеркнул, что Н.ПОЛЯКОВА "известна многими патриотическими акциями, в том числе и по феодосийской антинатовской защите", а сегодня она участвует в одесской акции против учений "Си-Бриз". Л.ГРАЧ отмечает, что в милиции Н.ПОЛЯКОВОЙ не пояснили причину задержания ее сына, ответив лишь: ничего, "трое суток в подвале посидит".

Лидер коммунистов Крыма расценивает подобные события как политическую расправу. "Этот парень (сын лидера крымского "Прорыва" - УНИАН) обзванивал тех, кто собирается ехать на антинатовскую акцию в Одессу. Таким образом, можно говорить о прослушивании телефонных разговоров и самой Надежды ПОЛЯКОВОЙ, и ее близких. Через сына Надежды ПОЛЯКОВОЙ идет политическая расправа, месть", - считает Л.ГРАЧ.

Он заявил, что будет "драться до конца за освобождение 18-летнего Артура, который ни в чем не виновен". По словам Л.ГРАЧА, коммунисты начинают политическую акцию с требованием освободить сына лидера крымского "Прорыва".

Кроме того, лидер КПУ Крыма заявил, что "в связи с этим беспрецедентным происшествием" им уже направлены депутатские обращения прокурору Крыма и начальнику ГУ МВД Украины в Крыму. При этом, сообщили в пресс-службе Л.ГРАЧА, в крымском Главке МВД отказались документально подтвердить факт получения депутатского запроса на имя начальника милиции автономии Анатолия МОГИЛЕВА, сославшись на отсутствие у помощника Л.ГРАЧА, который относил запрос, "разносной книги". В прокуратуре АРК депутатский запрос был лично завизирован подписью прокурора Крыма Виктора ШЕМЧУКА.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели в Одессу протестовать против проведения учений "Си Бриз-2007" отправились из Крыма активисты организации "Прорыв" и ПСПУ.