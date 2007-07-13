Крымские татары подрались с милицией

В Судаке (АР Крым) произошли столкновения между представителями правоохранительных органов и крымскими татарами, перекрывшими дорогу в ходе проведения протестной акции, передает корреспондент УНИАН.

Сегодня в 9 часов утра у здания горсовета г. Судака собралось до 50 молодых представителей крымскотатарского населения. Они требовали мэра города Андрея ДЕМЕНТЬЕВА выйти к ним для беседы, высказывали имущественные претензии на территорию пляжа и городской набережной в районе морского причала. Не дождавшись представителей власти, собравшиеся перекрыли дорогу, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины АРК. Для обеспечения общественного порядка на место выехал заместитель начальника ГУ МВД Украины в АРК - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Николай ФЕДОРЯН. Также прибыли 20 сотрудников Судакского гороотдела милиции, 20 бойцов внутренних войск, 3 экипажа ГАИ.

"Правоохранители предприняли попытку освободить проезжую часть, но столкнулись с физическим отпором. Четырех наиболее агрессивно настроенных молодых людей пришлось задержать и доставить в милицию для оформления правонарушения", - сообщили в ЦОС. На время дорогу удалось разблокировать. Однако спустя некоторое время, эта же группа крымских татар опять блокировала движение на центральной улице. Велись уговоры и переговоры, но в связи с возникшим затором милиция вновь стала оттеснять пикетчиков с дороги. "Движение удалось восстановить ценой травм, полученных 7 сотрудниками милиции и военнослужащими внутренних войск", - сообщили в ЦОС. Как уточнил УНИАН начальник ЦОС крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ, в потасовке участовали молодые крымские татары. В ходе потасовки пострадал и замначальника милиции Н.ФЕДОРЯН: он получил удар по голове, ему порвали форменную рубашку.

По данному факту прокуратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все события фиксировались при помощи видеосъемки, которая будет использована в ходе расследования данного инцидента.

По информации А.ДОМБРОВСКОГО, в настояший момент в Судак передислацировано 150 бойцов внутренних войск и 50 бойцов спецподразделения "Беркут".