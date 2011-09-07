Украина будет отмечать 360-летие митрополита Тобольского и всея Сибири

Верховная Рада Украины приняла постановление «О праздновании 960-летия со дня основания Киево-Печерского монастыря святым Антонием».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 297 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в 2011 году исполняется 960 лет со дня основания Киево-Печерского монастыря святым Антонием.

Верховная Рада также поддержала постановление «О праздновании 955-летия со дня рождения преподобного Нестора Летописца». За данное решение проголосовало 300 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в ноябре 2011 года исполняется 955 лет со дня рождения Нестора Летописца.

Парламент поддержал постановление «О праздновании 810-летия со дня рождения первого короля Руси-Украины Данилы Галицкого». За данное решение проголосовало 263 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В 2011 году исполняется 810 лет со дня рождения Данилы Галицкого - князя Галицко-Волынского, великого князя Киевского, первого короля Руси-Украины (с 1253 года).

Кроме того, парламент поддержал постановление «О праздновании 360-летия со дня рождения святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского и всей Сибири». За данное решение проголосовало 228 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этими постановлениями предусмотрено, что Кабинет министров Украины в двухнедельный срок должен образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне этих дат.

Все проекты постановлений на рассмотрение парламента внес народный депутат от НУ-НС Петр ЮЩЕНКО.

После их принятия народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ назвал странным то, что человека, который отстаивает национальные интересы, исключили из фракции НУ-НС.

В ответ народный депутат Зиновий ШКУТЯК призвал М.ЧЕЧЕТОВА не выдавать «желаемое за действительное», поскольку никакого решения об исключении П.ЮЩЕНКО из фракции не принималось.