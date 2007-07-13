Стартует Национальный конкурс «Благотворитель года 2007»

12-00 - Пресс-конференция по случаю старта Национального конкурса «Благотворитель года 2007». Участники: председатель Оргкомитета конкурса Сергей Летенко (ВБФ «Детский мир»); председатель жюри конкурса, президент Центра филантропии Светлана Куц; советник председателя Наблюдательного совета МБФ «Украина 3000» Андрей Мирошниченко; директор Украинского Форума грантодателей Игорь Попов. Участники расскажут о целях и заданиях конкурса, условиях участия в нем, о деталях его проведения. Основной особенностью конкурса является то, что его участниками могут быть не только частные лица, но и международные корпорации и национальные компании. Конкурс будет проходить с 16 июля по 15 ноября 2007 года. Жюри конкурса определит победителей в каждой области Украины и пять благотворителей на национальном уровне («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого 17/52А, бизнес-центр «Леонардо»). Нужна аккредитация. Телефон: 581 77 37.