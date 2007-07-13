Донецкий суд арестовал имущество корпорации ИСД

Киевский районный суд г. Донецка в рамках обеспечения иска жительницы Донецка Людмилы Микитиной о возмещении морального вреда наложил арест на имущество корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Об этом сообщает «Остров», имеющий в распоряжении копию документа.

Согласно документу, арест наложен на здание по ул. Щорса, 48, собственником которого является «ИСД», а также на земельный участок, где расположено это здание.

Как сообщила истец Л. Микитина, являющаяся руководителем Донецкой областной организации «За действия в борьбе против произвола и беззакония органов прокуратуры, милиции, судебных и др. органов», в суд на "ИСД" она подала семь лет тому назад, когда бронированный джип «ИСД» сбил насмерть ее 5-летнюю внучку Машу.

«Моя дочь лежала под бронированным джипом и держала за ручку свою дочечку раздавленную», - говорит Л. Микитина, отметив, что авария произошла возле дома, в котором живет совладелец «ИСД» Виталий Гайдук. Виновником аварии был признан водитель джипа, которого суд от наказания освободил.