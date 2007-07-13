Журналистов просят забыть фамилию К.

Общественный совет защиты свободы слова "Медиарада" призывает журналистов выявить профессиональную солидарность и продолжить информационный бойкот Олегу Калашникову.

"Мы не можем оставаться в стороне прецедентов, когда обижают и препятствуют деятельности наших коллег... Досадно было видеть, как некоторые наши коллеги-журналисты в парламенте подходили к этому депутату за комментариями по темам, не касающимся конфликта", - сказано в заявлении "Медиарады".

"Неужели они не боятся, что завтра вот такие "Калашниковы" разобьют их камеры, а то и лица, а коллеги сделают вид, что ничего не случилось?", - спрашивают члены совета.

"Медиарада" также выражает возмущение затягиванием расследования этого инцидента.

"Нам, как гражданам страны, которая претендует на статус государства с европейской демократией, стыдно, что наши журналисты должны отстаивать свои права где-то в европейском суде, поскольку собственные чиновники не в силах их защитить", - сказано в заявлении.

Как известно, инцидент между Калашниковым и журналистами телеканала СТБ произошел год назад, 12 июля 2006 года перед зданием парламента.

Прокуратура на прошлой неделе объявила, что не смогла найти достаточно доказательств для возбуждения против Калашникова уголовного дела.

Сам Калашников отвергает обвинения в избиении журналистов, а утверждает, что только сделал им замечание. При этом "регионал" допускает привлечение журналистов к ответственности за клевету.

Украинская правда