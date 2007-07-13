Черновецкий разрешил снести дом на Крещатике

Киевский городской совет дал разрешение ООО «Грааль» снести нежилой дом по ул. Крещатик, 5-В и отселила коммунальную телерадиокомпанию «Киев», которая размещалась в этом доме, на улицу Трехсвятительскую, 4-Б.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета 12 июля.

Проект решения подготовлен с целью обеспечения реализации инвестиционного проекта реконструкции Европейской площади со строительством комплекса нежилых помещений для размещения объектов сферы обслуживания населения и гостей столицы.

Согласно документу, телерадиокомпания «Киев» получила в пользование помещения площадью 1077 кв. м на ул. Трехсвятительской.

В свою очередь, ООО «Грааль» разрешено снести здание на Крещатике при условии возмещения в бюджет города его стоимости, определенной экспертным путем и после перемещения ТРК «Киев» на ул. Трехсвятительскую, 4-Б или на другой площади, которые будут предоставлены инвестором с согласия телерадиокомпании до окончания ремонта помещения на ул. Трехсвятительской.

Проведение независимой оценки дома на Крещатике поручено обеспечить Главному управлению коммунальной собственности Киева. Главному финансовому управлению поручено направить средства, полученные от фирмы «Грааль», на ремонт и оснащение дома по ул. Трехсвятительской. Заказчиком проведения ремонта нового помещения телерадиокомпании «Киев» определенно КП «Киевжилспецэксплуатация», у которого указанный дом находится на балансе.

Реализация данного проекта решения ускорит реконструкцию Европейской площади и строительство офисно-гостиничного комплекса «Столичный», позволит урегулировать имущественные отношения и улучшить условия труда для работников ДКП «Телерадиокомпания «Киев».