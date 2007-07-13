У Ющенко выражают сожаление по поводу отставки Богатырёвой

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК выразил сожаление по поводу отставки Раисы БОГАТЫРЁВОЙ с должности почетного президента Тендерной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы А.ШЛАПАК сознался, что ему трудно комментировать подобные решения народных депутатов, политических лидеров.

«Мне досадно, что в такой момент мы не сможем получить поддержку от таких авторитетных людей как Раиса БОГАТЫРЁВА, Ксения ЛЯПИНА по выполнению указа Президента и решения СНБО относительно тендерных закупок», - сказал он.

Комментируя сегодняшнее заявление Р.БОГАТЫРЁВОЙ, он выразил консолидацию с ее позицией относительно необходимости объединения усилий всех тех, кто может повлиять на процесс выведения из кризиса этой сферы.

В то же время А.ШЛАПАК подчеркнул, что и Президент, и СНБО возлагают большие надежды и обязательства на Тендерную палату относительно урегулирования вопросов, связанных с закупкой товаров, работ и услуг за государственные средства.

«Мы выражаем надежду и имеем уверенность, что все вопросы будут урегулированы», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».

Также сегодня лидер фракции Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВА заявила о сложении полномочий почетного президента Тендерной палаты Украины.