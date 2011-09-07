МИД: цена на газ не рыночная, но рассчитываем найти понимание

Существующий уровень отношений между Украиной и Россией позволяет решить вопрос цены на газ в двустороннем контакте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Мы считаем, что лучшим способом было бы найти понимание на уровне профильных министерств, профильных компаний с тем, чтобы в результате получить качественно иные условия, которые отвечали бы подлинным долговременным интересам обеих сторон. Но мы готовы, конечно, к другим вариантам развития событий, хотя считаем, что тот уровень отношений между Украиной и Россией, который сложился за последние полтора года, позволяет нам рассчитывать на то, что мы сможем найти такое понимание в двустороннем контакте», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он еще раз отметил, что формула цены на газ, установленная газовыми контрактами, подписанными в 2009 году, не является рыночной, а другие элементы этих контрактов противоречат современной практике отношений в этой сфере.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к указанным контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на газ, который поставлялся Россией. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Недавно председатель НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена 230 долларов за тысячу кубометров газа.

6 сентября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа. Ранее российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовым контрактам с Украиной в любом суде.