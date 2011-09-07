«Студенческая защита» предлагает измененить условия поступления в вуз

Общественная инициатива «Студенческая защита» предлагает Министерству образования и науки, молодежи и спорта внести изменения в условия поступления в высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили в общественной инициативе «Студенческая защита».

«Необходимо внести существенные изменения в Условия приема в высшие учебные заведения Украины на следующий учебный год», - заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ.

«Опыт вступительных кампаний в сравнении с результатами обучения на первом курсе дает возможность утверждать о необходимости поднятия показателя сертификата ВНО по профильным предметам до 150-160 баллов для высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации», - считает А.ЧЕРНЫХ.

Вступительные кампании 2008-2011 годов продемонстрировали наличие осложнений психологического и временного характера при возможности подачи абитуриентами заявлений на поступление в 5 высших учебных заведений на три направления подготовки. Анализ данных Информационной системы «Конкурс» позволяет предложить предоставить возможность подавать заявления на поступление в три высших учебных заведения на три направления подготовки.

«Также, в связи с увеличением количества абитуриентов в будущем году, существует необходимость изменений временных рамок корректирования списков рекомендованных к зачислению лиц. Это должно происходить на третий и шестой дни со дня окончания приема документов», - подытожил координатор общественной инициативы «Студенческая защита»