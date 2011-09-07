Насильник шел за школьницей в подъезд и заталкивал в квартиру

В Херсоне суд приговорил серийного педофила к 11 годам лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, заявления об изнасиловании несовершеннолетних стали поступать в херсонскую милицию в августе 2009 года. Жертвами насильника стали четыре школьницы из Херсона в возрасте от 10 до 12 лет.

По указанным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Все преступления были совершены по одинаковой схеме. Педофил сначала несколько дней наблюдал за девочками. Потом заходил за ними в подъезд. Когда школьницы открывали дверь квартиры, он подбегал, заталкивал их внутрь и насиловал.

Позже 5-й жертвой могла стала 8-летняя дочь сотрудницы управления внутренних дел. Преступник затащил девочку на 9-й этаж дома, но школьница сразу же стала говорить, что у нее мама милиционер и она его не боится. В этот момент из соседней квартиры вышла женщина, что испугало преступника и он убежал, затолкав девочку в лифт. Соседка, услышав крики ребенка о насильнике, стала с балкона кричать людям, чтобы помогли его задержать. Удалось записать номер автомобиля Toyota Prado.

Маньяком оказался житель одной из соседних областей. Херсонские оперативники выехали в родной город подозреваемого и собрали всю имеющуюся информацию о нем, в частности, выяснили, что мужчина уехал в Херсонскую область якобы к знакомым.

Преступник был задержан в Херсоне. При задержании он не сопротивлялся. Оказалось, что он директор одной из спортивных ассоциаций, ему 35 лет, женат и материально обеспечен. Позже стало известно, что он совершил еще два изнасилования школьниц в Запорожской области.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Суворовский районный суд Херсона приговорил педофила к 11 годам лишения свободы.