В Крыму нашли самый большой клад в истории независимой Украины

В лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии (Крым) найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Феодосийского музея денег Александр ОЛЕЩУК.

По словам А.ОЛЕЩУКА, "клад был найден случайно" в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу на горе Тепе-Оба. "Это самый большой клад в истории независимой Украины. Ранее самым большим кладом считался также крымский клад, найденный на Чуфут-Кале (район Бахчисарая - УНИАН). Тогда были найдены 4 тысячи 250 монет", - рассказал директор Феодосийского музея денег.

По его данным, найденные в районе Феодосии более 10 тыс. монет времен крымского ханства - это очень большая сумма по тем временам. А.ОЛЕЩУК сообщил, что если обратиться к книге, рассказывающей об истории крымских татар в Крыму, то можно узнать, что за 2 акче (именно так называются найденные монеты) можно было купить лепешку, за 4 акче - курицу, за 22-24 акче - барана.

Найденные монеты - это самый меньший номинал времен крымского ханства, "акче" - это аналог турецкой "аспр". Найденые в районе Феодосии монеты сделаны из низкопробного серебра и меди (80% меди и около 20% серебра).

Как сообщил А.ОЛЕЩУК, клад, который получит название "феодосийский клад", будет храниться в музее денег в Феодосии.

***Феодосийский музей денег открылся в августе 2003 года. Деятельность музея денег направлена на изучение и популяризацию монетного дела Феодосии. В музее представлена уникальная экспозиция: деньги, отчеканенные и отпечатанные в Феодосии с античных времен до наших дней; деньги, обращавшиеся на территории Украины и Крыма на протяжении двух тысячелетий, вспомогательные нумизматические экспонаты. Кроме того, в музее есть информация об истории возникновения и развития банковского дела мира, на примере Феодосии, где банковское дело зародилось еще в античный период.