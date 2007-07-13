Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В центральных областях и южной части преимущественно без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части местами 18-20°; днем в западных и северных областях 19-24°, в центральных - 22-27°, в южной части и восточных областях 25-30°. На Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-16°, днем 22-27° (в горах ночью 7-12°, днем 15-20°).

15-16 июля - переменная облачность. Без осадков, только 15 июля в восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной, а 16 июля в Украине, кроме восточной части, 15-20°; днем 15 июля 23-28°, 16 июля 25-30°, в западных и южных областях до 33°. На Закарпатье без осадков, температура ночью 15-20°, днем 28-33° (в горах ночью 10-15°, днем 18-23°).

17-18 июля - без осадков. Температура ночью 17-22°; днем 28-33°, на юге и Закарпатье до 36°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°, по области ночью 11-16°, днем 19-24°.

15-16 июля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 15 июля ночью 12-17°, днем 23-28°, 16 июля ночью 15-20°, днем 25-30°.

17-18 июля - без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.