Налоговая: миллионеров за год стало намного больше

В Украине более 7,3 тысячи человек задекларировали за 2010 год доход, который превышает 1 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

„Наибольшее количество миллионеров, по итогам кампании декларирования, зафиксировано в Киеве (894 человека), Днепропетровской (681) и Донецкой (524) областях. Всего по Украине доход более 1 млн. грн. за 2010 год задекларировали 7311 граждан”, - отметил заместитель председателя ГНСУ.

Кроме того он добавил, что значительная часть полученного дохода приходится на инвестиционную прибыль от осуществления плательщиками налога операций с ценными бумагами и корпоративными правами, операций купли-продажи недвижимого имущества, а также получения иностранных доходов.

„Мы имеем существенный прирост миллионеров по результатам декларирования. В прошлом году их было 6155 человек”, - добавил А.КЛИМЕНКО.