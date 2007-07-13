Милиционерам-наркоторговцам дали от 6 до 10 лет

Керченский городской суд приговорил на длительные сроки лишения свободы милицонеров - главаря и членов наркогруппировки.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Крыма, суд приговорил организатора наркогруппировки к 10 годам лишения свободы, а членам преступной группы назначил наказание в виде 6 лет заключения и 5 лет ограничения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры, двое оперуполномоченных отдела по борьбе с наркотиками Ленинского райотдела МВД и участковый инспектор милиции обвинялись прокуратурой в торговле наркотиками. "Они привозили наркотические средства керченским наркоторговцам, которых "уполномочили" осуществлять их сбыт, гарантируя неприкосновенность и получая вырученные средства", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обыска по уголовному делу у торговцев были изъяты наркотические средства в особо крупных размерах – 228 чеков опия экстракционного, 100 использованных чеков, свыше 2 килограммов наркотического средства каннабиса (марихуаны) и 4 тыс. грн., полученных от незаконного сбыта наркотических веществ.

В судебном процессе полностью подтвердились собранные следственным отделом прокуратуры Крыма доказательства вины милицейских работников в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 311 Уголовного кодекса Украины (хранение и сбыт наркотиков). Суд также подтвердил обоснованность предъявленного сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками обвинения в злоупотреблении служебным положением, незаконных задержаниях, а также вымогательстве и получении взяток за непривлечение к уголовной ответственности виновных в причастности к незаконному обращению наркотических средств.

Как отмечают в прокуратуре, законодательство дает "наркодилерам в погонах" право оспорить приговор, пока он не вступил в силу.