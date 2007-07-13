Мошенник за $130 тысяч продал должность заместителя начальника ГНА

Правоохранители разоблачили жителя Мукачевого Закарпатской области, который в прошлом году, представившись работником аппарата премьер-министра, предложил жителю Волыни за вознаграждение решить вопрос о назначении последнего на должность первого заместителя начальника Государственной налоговой администрации Волынской области.

Как сообщили УНИАН в департаменте по связям с общественностью МВД Украины, мошенник получил от жителя Волыни 130 тыс. долларов США, но вопрос о назначении не решил.

Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).