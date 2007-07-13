Шуфрич расскажет о попытке похищения боеприпасов

Сегодня в 13.45 состоится брифинг министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА по поводу задержания военнослужащих 275-й базы ракет и боеприпасов Министерства обороны (неподалеку от Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, военнослужащие были задержаны при попытке похищения боеприпасов, вывоза цветных металлов и металлолома.

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