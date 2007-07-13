Чалый считает, что ЕС должен давать нам больше денег

Решение Европарламента о поддержке евроинтеграционной перспективы Украины является свидетельством высокого уровня доверия к внешнеполитическому курсу, который реализует наше государство и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отмечает заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «Это правильный шаг в очень важное для Украины время... Это четкий сигнал, что поддерживается внешнеполитическая стратегия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Это большое доверие к тому внешнеполитическому курсу, который проводит сегодня наше государство».

А.ЧАЛЫЙ напомнил, что Европарламент в своем решении также выступает за то, чтобы в новом соглашении Украина – ЕС были зафиксированы конкретные европейские перспективы нашего государства. «По моему мнению, Европарламент сегодня показал, что Украина может рассчитывать на соглашение об ассоциации, а в долгосрочной перспективе имеет право на членство в Евросоюзе», – подчеркнул он.

А.ЧАЛЫЙ отметил: решение Европарламента, несмотря на то, что оно не является обязательным к исполнению представителями ЕС, которые ведут с Украиной переговоры по усиленному соглашению, «создает для нас новые возможности», которые можно использовать в ближайший год для завершения работы над документом с теми позициями, которые собственно отстаивает Украина в переговорах с ЕС.

Решение Европарламента также может способствовать интенсификации и большей интегрированности отношений Украины и Евросоюза. «Решение Европарламента ориентирует на то, что Евросоюз должен оказать нам большую финансовую помощь на нашу интеграцию в ЕС. Это также очень важно, потому что евроинтеграция – это очень ценная политика. Она требует больших изменений внутри нашего общества, в нашем законодательстве», – сказал А.ЧАЛЫЙ. В таком значении, добавил он, решение ЕП, бесспорно, будет способствовать ускорению евроинтеграционных стремлений Украины.

В то же время заместитель главы Секретариата отметил, что членство в ЕС не является для Украины самоцелью. «Мы не должны фиксироваться на дате членства. Мы должны фиксироваться на тех внутренних преобразованиях, трансформациях, которые мы должны сделать в Украине, чтобы она была европейским государством в соответствии с европейскими стандартами», – подчеркнул он.

Говоря об основных преимуществах нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС, А.ЧАЛЫЙ отметил: это комплексный документ, который будет регулировать значительно более широкий круг вопросов, чем действующее соглашение. Идет речь, в частности, о качественно новом уровне политического диалога, появлении раздела, который будет регулировать отношения Украины и ЕС в сферах юстиции и внутренних дел.

Ключевым элементом нового соглашения, по словам А.ЧАЛОГО, должно стать значительное усиление сотрудничества в экономической сфере, зона свободной торговли и тому подобное. «Это соглашение фактически будет означать политическую ассоциацию Украины с ЕС и постепенную интеграцию украинской экономики в общий рынок Евросоюза», – отметил заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Европейский парламент на сессии в Страсбурге призвал Совет ЕС предоставить Украине европейскую перспективу в новом усиленном соглашении. За проект Михала Томаша КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) проголосовало большинство депутатов, зарегистрированных в зале.

Евродепутаты считают, что новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС может стать соглашением об ассоциации, что даст возможность Украине углубить ее отношения с ЕС и продолжить движение к членству в Евросоюзе.

В то же время, документ призывает лидеров Украины к установлению политического консенсуса с целью осуществления необходимых реформ для приближения Украины к ЕС, а также значительному усилению борьбы с коррупцией.

Депутаты обратились в Совет ЕС с просьбой проинструктировать Еврокомиссию в ходе переговоров с Украиной о новом усиленном соглашении обратить особое внимание на необходимость обеспечения в Украине стабильной конституционной системы, защиты прав человека, усиления механизмов демократического контроля, обеспечения равенства мужчин и женщин, продолжения борьбы с пытками, проведении судебной реформы и создании независимого судопроизводства, борьбе с коррупцией.