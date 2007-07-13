Богатырёва уходит из Тендерной палаты из-за интриг

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА заявляет о сложении полномочий почетного президента Тендерной палаты Украины.

Об этом говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ, размещенном на сайте Партии регионов.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «последние события вокруг Тендерной палаты Украины подтверждают глубокий кризис в вопросе государственных закупок».

Как утверждает Р.БОГАТЫРЁВА, ее попытки как почетного президента Тендерной палаты «начать серьезную реформу в этой сфере натолкнулись сначала на непонимание, а затем и на сопротивление, не прекращающееся и по сей день».

«Соответствующий Закон, который был принят почти консенсусом в парламенте с участием всех политических сил, как оказалось, не создал плодотворных условий для эффективной и прозрачной деятельности всех субъектов, имеющих отношение к организации и проведению тендеров», - отметила она.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «сложившаяся в этой сфере государственной жизни ситуация требует конкретных решений Президента Украины, правительства и украинской общественности. Ведь речь идет об обеспечении наиболее важных и чувствительных для украинских граждан программ и выполнения других критически важных для общества социальных заказов».

«Невозможно сделать реформы, когда политики живут постоянными раздорами и дестабилизируют ситуацию в Украине, используя для этого любые поводы, включая, в том числе, проблемы вокруг Тендерной палаты Украины», отмечается в заявлении.

Об уровне интриги, по словам почетного президента Тендерной палаты, «свидетельствует вчерашнее заявление, которое в провокативной форме неожиданно появилось в СМИ от моего имени с целью создать политический конфликт внутри Партии регионов”. “К этому заявлению я не имею никакого отношения», - подчеркивает Р.БОГАТЫРЁВА.

«В таких условиях проводить открытую и честную политику мне, как почетному президенту в этом институте гражданского общества, стало невозможно», - сказала она.

Это, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, обязывает ее принять решение сложить полномочия почетного президента Тендерной палаты Украины. В то же время она призвала объединить сегодня общественные усилия для создания условий серьезной глубокой профессиональной реформы в этой сфере.

Как сообщалось, 10 июля Тендерная палата на своем сайте опубликовала комментарий Р.БОГАТЫРЁВОЙ по поводу закона о госзакупках, в котором она якобы критиковала позицию первого вице-премьера, министра финансов Николая Азарова по поводу опубликования закона "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", проголосованного 19 июня 2007 года.

Позже пресс-служба Р.БОГАТЫРЁВОЙ распространила опровержение, что Р.БОГАТЫРЁВА комментировала ситуацию, связанную с данным законом, «и тем более, не давала никаких распоряжений о размещении какого-либо материала по данной теме».