Ющенко присвоил Аде Роговцевой звание Герой Украины
10:28, 13 июля 2007Общество
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Указ Президента - на сайте главы государства
|Ада Роговцева
Об этом идет речь в указе Президента Украины № 635/2007, размещенном на официальном сайте главы государства:
За самоотверженное служение Украине на ниве театрального и киноискусства, утверждение идеалов духовной красоты, человеческого достоинства и добра, многолетнюю подвижническую творческую деятельность постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства РОГОВЦЕВОЙ Аде Николаевне – народной артистке Украины, г. Киев.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО
12 июля 2007 года
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