Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил Аде Роговцевой звание Герой Украины.

Об этом идет речь в указе Президента Украины № 635/2007, размещенном на официальном сайте главы государства:

За самоотверженное служение Украине на ниве театрального и киноискусства, утверждение идеалов духовной красоты, человеческого достоинства и добра, многолетнюю подвижническую творческую деятельность постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства РОГОВЦЕВОЙ Аде Николаевне – народной артистке Украины, г. Киев.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

12 июля 2007 года