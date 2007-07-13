В Азовском море села на мель яхта с детьми

12 июля в 23.30 в Азовском море во время детской регаты в составе 5 яхт Бердянского клуба юных моряков села на мель судейская яхта «Бердянск», на борту которой находились двое детей и двое взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, яхта села на мель в 800 метрах от берега, в районе Обиточной косы. Дети с ее борта сразу были пересажены на другое судно и доставлены на берег.

В 05.00 яхта «Бердянск» самостоятельно снялась с мели и прибыла в город Приморск.

Ситуация контролировалась Керченским морским координационным аварийно-спасательным центром МЧС и Главным управлением МЧС в Запорожской области.