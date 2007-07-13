Калашников грозит ”мерзавцам, которые издевались целый год над человеком”

Депутат от Партии регионов Олег Калашников заявляет, что журналисты от СТБ не обвиняли его в избиении.

Об этом он сказал в эфире 5 канала в четверг вечером.

"Передо мной лежат официальные документы (иски журналистов в Генпрокуратуру), в которых ни эта госпожа Сытник (журналистка СТБ), ни ее коллега не обвиняли Олега Калашникова, в том, в чем обвиняют меня сейчас. Они обвинили меня в том, что я действительно сделал им замечание. Я это признал и в письменной форме извинился перед журналистами всей Украины", - сказал Калашников.

Он также в очередной раз отверг обвинения в избиении журналистов.

"Олег Калашников никого не бил и его не били. Он вообще никого не касался. Я делал замечание", - сказал "регионал".

Он также назвал инцидент с журналистами "мощной политической провокацией, направленной против стабильности в стране и против Партии регионов".

Кроме того, Калашников не исключил привлечения журналистов к ответственности за клевету.

"На основании этого решения (прокуратуры Киева о закрытие дела), я оставляю за собой право каждому из тех мерзавцев, которые издевались целый год над человеком... Будете нести ответственность, но исключительно на основании закона!", - сказал он.

В адрес журналистки Сытник Калашников сказал: "По моему мнению, она не является журналисткой. Она к другой, может, профессии принадлежит, но не к этой профессии".

В свою очередь журналистка СТБ Маргарита Сытник назвала Калашникова непосредственным организатором нападения на съемочную группу и "хорошим фантазером", который все время выдумывает новые версии инцидента.

Украинская правда