Донецкая область - чемпион по задолженности за потребленный газ

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны срочно рассчитаться с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 2 сентября 2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг., составляет 4,11 млрд. грн. (без АО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 71%.

Наибольшая задолженность (с 01.10.2010 г.) накоплена предприятиями ТКЭ Донецкой (740 млн. грн.), Днепропетровской (637 млн. грн.), Харьковской (588 млн. грн.), Луганской (264 млн. грн.), Одесской (225 млн. грн.), Запорожской (142 млн. грн.), Львовской (136 млн. грн.), Киевской (116 млн. грн.) областей, а также АР Крым (206 млн. грн.) и г. Севастополь (98 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" за 2010-2011 гг. составляет 1,33 млрд. грн. Уровень оплаты в 2011 г. - 74%.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатья (42%), г. Севастополь (53%), АР Крым (58%), Ивано-Франковской, Луганской (по 61%), Донецкой (64%), Днепропетровской (66%), Житомирской, Ровенской (по 67%), Харьковской и Одесской (по 68%) областей.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что задолженность теплопроизводителей за природный газ должна быть оплачена до начала нового отопительного периода 2011-2012 годов.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.