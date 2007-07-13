Бойко прогнозирует некоторое повышение в 2008 г. цены на газ для Украины

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО прогнозирует, что цена на поставляемый в 2008 году в Украину природный газ повысится незначительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам совместной коллегии Минтопэнерго и МВД.

«Резких прыжков цен на газ в 2008 году мы не ожидаем», - сказал Ю.БОЙКО.

Также министр добавил, что к началу отопительного сезона 2007-2008 гг. в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено более 32 млрд. куб. м газа.