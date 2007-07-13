Украинский фильм победил на Международном детском кинофестивале

Украинский фильм "Аврора" победил на XV Международном детском кинофестивале в "Артеке".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного детского центра "Артек", завершился XV Международный детский кинофестиваль «Артек».

Впервые за многие годы победителем кинофестиваля стала украинская картина - фильм «Аврора» (режиссер Оксана БАЙРАК) на фестивале был удостоен сразу нескольких главных наград: большое детское жюри (более трех тысяч детей "артековцев") проголосовало за «Аврору» в номинации «Самый - Самый фильм»; «Лучшей девочкой-актрисой» ребята назвали Настю ЗЮРКАЛОВУ - исполнительницу главной роли в этом фильме; «Лучшим актером» по итогам голосования стал Дмитрий ХАРАТЬЯН, сыгравший в этой киноленте; музыка, написанная к картине композитором Валерием ТЫШЛЕРОМ, отмечена детским жюри специальной наградой фестиваля «За выразительную музыку, углубляющую действие и характеры».

Главной наградой в своей жизни О.БАЙРАК назвала приз фестиваля - "артековский" Кинокораблик, врученный ей на церемонии закрытия 11 июля. Принимая награду, режиссер отметила: "Аврора" для меня – не фильм, это мое состояние души. Я придумала эту картину, когда увидела, что в нашем обществе абсолютно атрофировались такие постулаты, как: любовь, преданность, понимание друг друга".

В числе победителей кинофестиваля в «Артеке» картина «Факир» (Дания, реж. ФЛИНТ), который назван «Самым увлекательным фильмом». Актриса Сидес Бабетт КНУДСЕН из фильма «Факир» стала «Лучшей актрисой кинофестиваля». Российский проект «Одиннадцать писем к Богу» заслужил награду в номинации «Самый мудрый фильм». По словам режиссера Акима САЛБИЕВА, это романтическая драма «о том, как взрослеют юные души, о дружбе, любви, доброте и терпимости, о постепенном сближении одиноких людей».

В этом году было решено не определять призеров в двух номинациях: «Самый добрый фильм» и «Лучший мальчик-актер».

Специальная награда МДЦ «Артек» - Почетный артековский знак «За честь и достоинство» - на юбилейном кинофестивале вручена народному артисту Украины, лауреату премии Николая Островского Владимиру ТАЛАШКО, который на протяжении многих лет остается кумиром "артековской" детворы.

За прошедшую фестивальную неделю в «Артеке» вниманию юных зрителей были представлены восемь конкурсных фильмов из Германии, Дании, России и Украины. Состоялось 107 мастер-классов, 16 киносеансов ретроспективного показа «Золотая фильмотека», информационные кинопросмотры, творческие встречи с создателями фильмов, творческий вечер кинематографистов, футбольный матч между командами кинозвезд и МДЦ «Артек», аква-шоу «Нептун отдыхает!» и многое другое.

В "Артек" на фестиваль приехали известные и популярные кинематографисты. Вместе со знаменитыми гостями главными действующими лицами "артековского" кинофестиваля стали дети - 3196 мальчиков и девочек, которые и составили самое большое в мире детское жюри.