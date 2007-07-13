Будни незаконной добычи янтаря глазами милиции

Штраф на сумму 50 налогонеоблагаемых минимумов или лишение свободы на срок до двух лет – такой приговор вынес суд трем жителям Дубровицкого района Ровенской области, задержанным во время незаконной добычи янтаря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в области, перед задержанием умельцы успели намыть свыше 300 граммов полудрагоценного камня. У них изъяли мотопомпу, три пожарных рукава и автомобиль УАЗ, который поставили на штрафплощадку.

В тот же день работники милиции также задержали двоих 12-летних ребят, добывавших янтарь незаконным способом.

Всего, по данным УМВД Украины в области, с начала года в Ровенской области за незаконную добычу янтаря задержаны свыше полусотни людей, в результате оперативно-розыскных мероприятий изъято свыше 20 мотопомп и 13 транспортных средств.