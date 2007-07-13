Проблема двоевластия в сфере экспорта оружия снова обострилась

Предоставление Государственному предприятию “Таско-экспорт” расширенных полномочий в области экспорта вооружений и военной техники (ВВТ) еще раз обнажило проблему двоевластия в Украине в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин БАДРАК, комментируя решение Кабинета министров Украины предоставить ГП «Таско-экспорт» право на экспорт всех типов ВВТ, производимых в Украине.

Как считает В.БАДРАК, пока нельзя говорить о том, что у Государственной компании «Укрспецэкспорт» появился равный конкурент. «Есть решение Кабмина о демонополизации экспорта украинских вооружений, однако «Укрспецэкспорт» и пять его дочерних компаний по прежнему являются мощной структурой, которая способна в полном объеме реализовывать внешнюю политику государства в области ВТС. «Укрспецэкспорт» имеет возможность координировать работу всех 12 украинских предприятий-спецэкспортеров, располагает налаженной сетью зарубежных представительств, что позволяет ему эффективно продвигать продукцию украинского оборонно-промышленного комплекса на внешних рынках», - отметил руководитель ЦИАКР и добавил: ”Компания “Таско-экспорт” еще достаточно молодая структура и располагает значительно меньшими возможностями”.

В.БАДРАК убежден, что решение Кабмина создает предпосылки конкуренции между спецэкспортерами внутри страны. “Если бы руководящая вертикаль в сфере экспорта ВВТ замыкалась на одну структуру, не важно, президентскую или премьерскую, то в этом случае решение Кабмина было бы оправдано. Таким образом, в украинском оружейном бизнесе было бы создано некое подобие конкурентной игры между “Таско-экспорт” и “Укрспецэкспортом”, управляемой из одного центра, что улучшило бы позиции предприятий украинского ОПК на внешних рынках. Но пока контроль над спецэкспортерами замыкается на разные ветви власти, решение Кабмина может привести только к росту внутриукраинской конкуренции между ними», - считает В.БАДРАК.

Он отметил: “Отрицательным является тот факт, что украинская система ВТС не замыкается на одного человека. Сами спецэкспортеры являются инструментом внешнеэкономической деятельности, и чем эффективнее они будут работать, тем лучше для украинских предприятий-производителей ВВТ”.

Как сообщал УНИАН, решение о расширении полномочий ГП «Таско-экспорт» было принято на заседании Кабмина 11 июля.

Ранее ГП «Внешнеторговая фирма Таско-экспорт» осуществляла экспорт военных взрывчатых веществ, боеприпасов и их элементов.

Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» была создана постановлением Кабинета Министров Украины 9 октября 1996 г. «Укрспецэкспорт» управляет пятью дочерними компаниями и за годы работы реализовал на мировом рынке вооружений продукции и услуг военного и специального назначения на сумму около 3 млрд. долл.

Кроме того, в Украине существует еще ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих генеральную лицензию спецэкспортера. Среди них: дочерние предприятия Государственной компании «Укрспецэкспорт», ОАО «Мотор Січ», ГАХК «Артем», ГП «Завод им.Малышева», АНТК им.Антонова, ГП МО «Украинская авиационная транспортная компания», завод «Южмаш», НПК газотурбостроения «Заря-Машпроект», Государственная компания «Таско-экспорт».