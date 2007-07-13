Европарламент призывает усилить борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
"За" - 607 депутатов, против - двое
Европейский парламент призывает страны-члены и Еврокомиссию усилить борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой сегодня во время сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.
За документ проголосовали 607 депутатов, против – два.
По убеждению депутатов, на сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых больших “убийц” в Европе – ежегодно от этих болезней умирает в среднем 1,9 млн. европейцев, или 42% от всего количества смертей.
Европарламент призвал, в частности, Еврокомиссию подготовить рекомендации об улучшения обмена информацией между врачами и научными работниками, усилении контроля над употреблением табака и алкоголя, развития лучших диетических привычек и физической активности с целью предупреждения ожирения и, как следствие, высокого кровяного давления.
Европарламент также призвал страны-члены ЕС пересмотреть национальные стратегии в сфере здравоохранения с целью содействия раннему выявлению и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.